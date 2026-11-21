Isparta’da balık tezgâhları doldu! Hafta sonu için Kaya Balık’a uğrayın

Denizden gelen lezzetler Isparta’da sofralara taşınıyor. Zengin balık seçenekleri ve dikkat çeken tezgâhlarıyla Kaya Balık, hafta sonu alışverişi için vatandaşları Yeni Çarşamba Pazarı’nda ağırlıyor.

Hafta sonunu evinde güzel bir yemekle değerlendirmek isteyenler için balık sofralarının ayrı bir yeri var. Taze balık seçmek, sofraya farklı lezzetler taşımak ve sevdikleriyle keyifli bir yemek paylaşmak isteyenlerin uğrayabileceği adreslerden biri de Kaya Balık.

Isparta Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren işletme, farklı balık çeşitlerini bir arada görmek isteyenlere geniş bir ürün seçeneği sunuyor. Levrek, çipura, somon ve palamut başta olmak üzere birbirinden farklı deniz ürünleri, balık severlerin beğenisine sunuluyor.

Balık severlerin uğrak noktası

Balık alışverişinde çeşitlilik arayan vatandaşlar, Kaya Balık tezgâhlarında ihtiyaçlarına uygun seçenekleri değerlendirebiliyor. İster ailece kurulacak akşam yemeği ister hafta sonu misafirleri için özel bir sofra hazırlığı olsun, balık çeşitleriyle sofralara farklı bir tat katmak mümkün.

Kaya Balık, hafta sonu alışverişinde balık tercih edecek Ispartalıları Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki adresine davet ediyor.

Kaya Balık iletişim ve adres

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No: 9, Isparta

WhatsApp: 0530 072 21 80

Telefon: 0246 220 20 70

Instagram: @kaya.balik

Kaya Balık… Balığın en güzel hali, sofranızın en özel lezzeti!

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