Gün Başlıyor programında konuşan Prof. Dr. Şakir Şahin, 914 metre kritik seviyesinin altına inen Eğirdir Gölü’nde buharlaşma, kaçak kuyular ve düdenlerin etkili olduğunu belirterek, kurumanın halk sağlığı ve tarım açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu .

Prof. Dr. Şakir Şahin’den Kritik Eğirdir Gölü Uyarısı: “Kurursa Hayat Biter, Sivil İnisiyatif Şart”

Kanal32’de hafta içi her sabah canlı yayınlanan, Bora Tüfekli ve Ruzin Azerhan’ın sunduğu Gün Başlıyor programına konuk olan Prof. Dr. Şakir Şahin, Eğirdir Gölü’ndeki son durumu ve olası kurumanın doğuracağı sonuçları değerlendirdi . Göl seviyesinin kritik eşik olan 914 metrenin altına indiğine dikkat çeken Şahin, gölün kurtarılması için önce bilimsel teşhis konulması ve Isparta’da sivil inisiyatif oluşturulması gerektiğini vurguladı .

Göl Seviyesi 914 Metrenin Altında, Buharlaşma %60 Etkili

Eğirdir Gölü’ndeki kritik seviyenin 914 metre olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, gölün 913,8 metre seviyelerine gerilediğini, daha önce kritik eşiğin 80 santimetre altına (913,2 metre) kadar indiğini ve son yağışlarla birlikte yaklaşık 25 santimetrelik bir artış yaşandığını aktardı .

Gölün neden kuruduğuna ilişkin değerlendirmesinde küresel iklim değişikliğinin ve buna bağlı buharlaşmanın en büyük paya sahip olduğunu ifade eden Şahin, göl seviyesindeki düşüşün %60 oranında buharlaşmadan kaynaklandığını söyledi . Gölün sığ olmasının (en derin yerinin yaklaşık 5 metre olmasının) ısı artışını ve buharlaşmayı hızlandırdığını belirten Şahin; kaçak kuyular, vahşi sulama, çevredeki göletlerin durumu, tektonik hareketler ve karstik yapıdaki düden oluşumlarının da süreci etkilediğini kaydetti .

Akdeniz çanağının iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken Şahin, "Biz çok fazla etkileneceğiz. Göl kurursa burada hayat biter; ekosistem çünkü göl stratejik bir de tatlı su gölü" dedi .

Kurursa Neler Yaşanacak? Halk Sağlığı, Tarım ve Ekosistem Tehlikede

Eğirdir Gölü’nün kurumasının yalnızca gölü değil, bölgedeki tüm ekosistemi ve yaşamı etkileyeceğini belirten Şahin, yaşanacak riskleri şöyle sıraladı :

Çoraklaşma ve Halk Sağlığı Riski: Göl kuruduğunda yatağı çorak araziye dönüşür ve rüzgârla birlikte tozlaşma başlar . Dip çamurundaki pestisit kalıntıları ile arseniğin havaya karışması, ileride ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturur .

Kovada Gölü ve Su Dengesi: Eğirdir Gölü kuruduğunda beslediği Kovada Gölü de korunamaz hale gelir; ayrıca göl, düdenler vasıtasıyla başka su kaynaklarını da beslediği için su dengesi bozulur .

Tarımsal Üretim: Elmacılık başta olmak üzere bölgedeki tarımsal sulama ve üretim zarar görür .

Biyoçeşitlilik ve Göçmen Kuşlar: Nem dengesinin bozulmasıyla endemik bitkiler ve göçmen kuşların göç yolu olumsuz etkilenir .

36 Aylık Proje ve “Vatandaş Süreçte Olmalı” Çağrısı

Gölün seviyesini yeniden 914 kotu ve üzerine çıkarabilmek için önce “hastalığın” teşhis edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, gölü bütüncül olarak üç boyutlu ortaya koymayı hedefleyen 36 aylık, 5 aşamalı bir proje yürüttüğünü belirtti . Proje kapsamında göl tabanında 3 boyutlu elektrik tomografi (ERT) ve sismik tomografi yöntemleriyle kaçakların ve üst/alt yapıdaki durumun tespit edileceğini, ardından su dengesi ve ilave kaynaklar ile buharlaşmayı azaltıcı uygulamaların ele alınacağını söyledi .

Yetkili kurumun Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olduğunu dile getiren Şahin, Afyonkarahisar’daki Eber Gölü örneğini hatırlatarak Isparta’da kurumlarla vatandaş arasında köprü kuracak bir sivil inisiyatif oluşturulması çağrısında bulundu . Şahin konuşmasını şu sözlerle tamamladı :