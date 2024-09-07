Yeni Zam Haberi: Pazartesi Gününden İtibaren Yüzde 40 Zam

Yüzde 40 Zam: Pazartesi Gününden İtibaren Geçerli

Kahve severlere üzücü bir haber daha geldi. Yüksek enflasyon ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle kahveye yüzde 40 zam yapılıyor. Bu artış, özellikle günlük kahve tüketen milyonlarca kişiyi etkileyecek. Türkiye’de hızla yükselen enflasyonun yanı sıra uluslararası tedarik sorunlarının da fiyatlara yansıdığı belirtiliyor.

ZAMLAR PAZARTESİ BAŞLIYOR

Kahve üreticileri, gelecek hafta pazartesi gününden itibaren kahve fiyatlarına yüzde 40 zam yapma kararı aldı. Türkiye'de artan kahve tüketimi ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatlar daha da yükseldi. Özellikle Afrika’dan ithal edilen kahve çekirdeklerinin fiyatlarındaki artış, yerel ve uluslararası kahve zincirlerinde büyük fiyat artışlarına yol açtı.

KÜRESEL ETKİLER VE ZAM YAĞMURU

Starbucks gibi uluslararası kahve zincirlerinin de bu zamdan etkilenmesi bekleniyor. Lavazza’nın başkanı Giuseppe Lavazza, fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu ve dünya genelindeki tedarik sorunlarının bu durumu tetiklediğini belirtti. Pazartesi itibarıyla kahve severler daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacak.