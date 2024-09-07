Boşanan Kadınlar Dikkat! Sıkı Takip Geliyor...

Hükümetten Yeni Düzenleme: Boşanan Kadınların Sosyal Yardımları Gözden Geçirilecek

Hükümet, tasarruf önlemleri kapsamında sosyal yardımları daha sıkı bir şekilde incelemeye başladı. Boşandıktan sonra babasından kalan maaşı almaya devam eden kadınlar, bu yeni düzenlemenin odak noktası oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı 2022 yılında 4,42 milyon iken, 2023 yılında bu rakam 4 milyon 990 bine yükseldi. Bu durum, her 5 aileden birinin sosyal yardımlardan faydalandığını gösteriyor.

Yeni düzenlemeyle, boşandıktan sonra eşinden kalan emekli maaşlarını alabilen ve aynı evi paylaşan kadınlar daha yakından izlenecek. Çalışma gücü olup da çalışmayan veya sigorta yaptırmayan kişiler tespit edilerek istihdama kazandırılacak.

Sosyal yardımlar arasında barınma, eğitim, engelli bakım, enerji desteği gibi çeşitli destekler bulunuyor. Ancak, yeni tasarruf tedbirleri kapsamında tüm sosyal yardımlar tekrar gözden geçirilecek ve haksız yere yardım alan kişiler tespit edilerek adaletli bir hak durumu sağlanacak.