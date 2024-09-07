Çalışma Hayatında Köklü Değişiklikler: Tatiller Uzuyor, Esnek Mesai Geliyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin çalışma hayatında önemli yenilikler getirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve altı bakan tarafından duyurulan OVP kapsamında, pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan ve esnek çalışma modelleri yasal çerçeveye kavuşturulacak. Bu düzenlemelerle, iş-özel yaşam dengesini güçlendirmek ve çalışan verimliliğini artırmak amaçlanıyor.

NELER DEĞİŞECEK?

Yeni Çalışma Modelleri: Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma gibi modern iş biçimlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu yenilikler, fırsat eşitliği ve iş-özel yaşam dengesini gözeten yasal düzenlemelerle desteklenecek.

Esnek Mesai Saatleri: Kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatleri getirilecek. Çalışanlar, daha kısa ve esnek mesai saatleri ile işlerine devam edebilecekler.

Sosyal Güvenceler: İş Kanunu'na, sosyal taraflarla yapılan diyaloglar sonucunda güvenceli esneklik sağlanacak. Yeni düzenlemelerle iş dünyasının değişen ihtiyaçları karşılanacak.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm: Dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün iş gücüne etkileri analiz edilerek, yeni süreçlere uyum programları hazırlanacak.

Yaşlılık ve Eğitim: Yaşlı bireylerin aktif kalabilmesi için tedbirler alınacak, hayat boyu öğrenme programları geliştirilecek.

UYGULAMA TAKVİMİ Yapılacak düzenlemelerin 2025’in ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Uzaktan ve esnek çalışma gibi yeni iş modelleri için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak ve İş Kanunu’nda önemli güncellemeler uygulanacak.