EZGİ PASTANESİ'NDE YENİ YIL PASTALARI HAZIR!

TELEFON SİPARİŞİ İLE YAŞ PASTALAR EVLERE GELİYOR...

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''Pasta en mutlu anlarımızın en tatlı simgesi...

'En mutlu anlarımızın en tatlı simgesi'

Yeni yıla saatler kala pastane sekterüde hareketlenmeye ve yeni yıl pastaları vitrinleri süslemeye başladı.Isparta'da Ezgi Pastanesi'nin hazırladığı birbirinden lezzetli ve eğlenceli yılbaşı pastaları ile 2021'ye tatlı bir merhaba diyoruz!Isparta'da Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem alan Ezgi Pastanesi'nin yaş pasta lezzetleri siparişle sokağa çıkma yasağı sürecinde araçlarla kapınıza kadar getiriliyor.Pasta güzel bir doğum günü kutlamasında, arkadaşlarla bol kahkahalı 5 çayı buluşmasında… Çocukların eğlenceli kutlamalarında, telaşlı’ partisinde, sürpriziyle tebessüm ettiren sevgi dolu yıldönümü kutlamalarında, aşkını itiraf ederken ki tatlı heyecanda, terfi eden arkadaşınızın coşkulu kutlamasında, mezuniyet başarısının büyük heyecanında… Biz pastalarımızla sizin her özel gününüzü unutulmaz kılıyoruz. Pastalarınızı sizin hayal gücünüzle şekillendiriyor, üzerine biraz sevgi, biraz mutluluk katıyoruz. Sevdikleriniz için düşlerden ilham alarak masalsı bir dünyayı ayaklarınıza seriyor, en lezzetlisini sunarak özel günlerinize tat katıyoruz.''Hayatımızın her anı sürprizlerle dolu ve bu sürprizleri kutlamaya hazır bir lezzet...Isparta'da'dan bugüne