VALİ ÖMER SEYMENOĞLU VE TCDD

7. BÖLGE MÜDÜRÜ ADEM SİVRİ EĞİRDİR’E GELDİ



MİNE FİLMİNİN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ TREN GARI CANLANACAK.

NOSTALJİK TREN FAALİYETE GEÇECEK.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri bugün saat 10.30’da Eğirdir’e geldiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu sırada katıldığı Alsancak Demiryolu Ulaşımının tekrar başlaması için 2018 yılı Ağustos ayında Eğirdir-Isparta arası demiryolu hattı ve Eğirdir Tren Garı yenileme projesi ihale edilmişti. Projeler tamamlanmış olup yapımına 2021 yılında başlanması için incelemelerde bulunmak üzere bugün Eğirdir’e gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri’yi Eğirdir İstasyon Mahallesinde bulunan tarihi tren garı girişinde Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ve Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif birlikte karşıladılar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Projesi olan ve Eğirdir Turizmi için büyük bir öneme sahip olacak nostaljik tren projesi ve peyzaj düzenlemesi için düğmeye basıldı.Daha önce Eğirdir Belediyesinin TCDD 7. Bölge müdürlüğünden kiralamış olduğu 13300 M2 alana yapılacak olan Peyzaj ve rekreasyon projesini aynı zamanda Sevinçbey’den başlayıp gar sahasına kadar olan yaklaşık 6 km’lik demiryolu hattında turizm amaçlı nostaljik trenin hayata geçmesi için çalışmalar başladı.İlk olarak Tarihi Eğirdir Tren Garı’nda incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Atatürk’ün Eğirdir’e geldiği Demipköprü’de incelemelerde bulundular. Daha sonra Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün makamında bir brifing veren TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri hayata geçecek projeyi açıkladı. Karşılıklı görüş alış verişi şeklinde geçen buradaki toplantının ardından Vali Seymenoğlu ve beraberindeki heyet İlçemizde inşaatları ve yapımı hızla devam eden Eğirdir Limanı, Olimpik Yüzme Havuzu ve Jandarma Komutanlığı binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Planladığımız proje içerisinde Turizme katkı sağlaması açısından 6 Km’lik nostaljik tren projesinin birlikte değerlendirilmesi için bugün bir müzakere yaptık. Eğirdir-Isparta arası tren yolu ve Eğirdir GAR Projesinin yapımının tamamlanması halinde ilimize ve ilçemiz tarihine, turizmine, yük taşımacılığına ciddi katkı sağlayacağına inanmaktayız. Projenin hayata geçmesi için bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’e, Recep Özel’e, Mehmet Uğur Gökgöz’e, Belediyemizin İlçe Turizmi adına başlattığı projelerimizi ve yapımı devam eden yatırımlarımızı yerinde inceleyen Başta Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu’na, Kaymakamımız Adem Çelik’e, TCDD 7. Bölge Müdürümüz Adem Sivri’ye, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali Göçer’e çok teşekkür ediyorum. İlçemize kazandırılacak Nostaljik Tren ve Gar alanına yapacağımız peyzaj çalışmaları Eğirdir turizmi adına yeni bir dönemin başlamasına vesile olacak. İnşallah halkımızdan aldığımız güçle onlara verdiğimiz sözleri yerine getirerek bu emaneti layıkıyla hak ettiği yere taşıyacağız.’ dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)