31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat

’a kadar;

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri ile

2020 - 109 -30/12/2020Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.12.2020 Çarşamba günü saat 15.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır.Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.İçişleri Bakanlığının 23.12.2020 tarihli ve 21267 sayılı Genelgesi ile 27.12.2020 tarihli ve 21494 sayılı Genelgesiyle; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler de belirlenmiştir.Bu kapsamda Covid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatı da verilmiştir.Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle İlimizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önem arz etmektedir.Bu çerçevede;Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,