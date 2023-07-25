Yeni yapılaşma bölgesinin içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Isparta Belediyesi, Deregümü bölgesinde devam eden yeni yapılaşma içerisindeki konutların içme suyu temini için Dere Mahallesi su deposundan Binbirevler Mahallesi su deposuna su aktarımını kendi cazibesiyle yapacak isale hat çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar Binbirevler Mahallesi su deposundan yeni yapılaşmanın olduğu Deregümü ovası bölgesi istikametinde devam ediyor.Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Deregümü bölgesinde devam eden yeni yapılaşmanın içme suyu ihtiyacını karşılamak ve Binbirevler, Batıkent ile Işıkkent mahallelerinin üst kısımlarında basınçtan dolayı yaşanan su problemini çözmek için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Dere Mahallesi su deposundan Binbirevler Mahallesi su deposuna içme suyu isale hattı döşendi. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla daha önce var olan ancak kullanılmayan Binbirevler Mahallesi su deposu aktif hale getirildi.Çalışmanın devamı olarak da Binbirevler Mahallesi su deposundan Deregümüovası bölgesinde devam eden yeni yapılaşmanın su ihtiyacını karşılamak için içme suyu isale hat çalışması devam ediyor. Çalışmalarda Binbirevler Mahallesi su deposu ile Deregümü bölgesi arasında isale hattı döşeniyor.İçme suyu isale hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla Dere Mahallesi su deposundan Binbirevler Mahallesi su deposuna içme suyu aktarması suyun kendi cazibesi ile yapılacak. Böylelikle herhangi bir enerji maliyeti çıkmayacak. Dere Mahallesi bölgesinden başlayan çalışmalarda Binbirevler Mahallesi su deposuna kadar yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu isale hattı döşendi. Yeni yerleşim yerine kadar yapılacak çalışmada toplamda ise 5 kilometrelik hat döşenmiş olacak.