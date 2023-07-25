Başkanımız üniversitemize her zaman sahip çıktı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 27 Temmuz 2019 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın görev süresi bu ay sonunda bitiyor. 8 yıllık görev süresi sona erecek olan SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, rektörlük görevinde 8.yılını tamamladığını ve bu ay sonu itibariyle görev süresinin sona ereceğini söyledi. Rektörlük görevinin tamamlanacak olması dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e veda ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Çarıkçı, “Kıymetli başkanımızla Ticaret ve Sanayi Odası yıllarında da beraber çalıştık, beraber çok proje yaptık, toplantılar organize ettik. O yıllarda da çok güzel çalışma ortaklığımız oldu. Rektör olduktan sonra da başkanımız belediye başkanı olunca koordinasyonumuz yüksek gayet uyumlu bir şekilde yine ortak çalışmaların içerisinde olduk. Şükrü başkanımızla çalıştığımız dönem bizim için de verimli bir dönem oldu. Herhangi bir telefonumuzda bizi karşılıksız bırakmadı, üniversitemize her zaman sahip çıktı. İnşallah bundan sonrada sahip çıkacağını düşünüyorum. Bu süreçte yaptıklarından dolayı teşekkür etmek için başkanımızı ziyaret etmek istedim. Üniversitemize katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 8 yıllık rektörlük görevi süreci boyunca Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile çalışmanın kendileri için onur olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, “8 yılın 4 yılında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıydım. Hem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı hem de Belediye Başkanı olarak sizlerle birçok işbirliği içerisinde olduk. Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarımızda yeni ekip oluşturmak adına iş insanlarımızın daha verimli çalışmaları ve girişimci yetiştirebilmek anlamında sizlerle birçok eğitimler verdik. Onların faydalarını zaman içerisinde gördük. Yeni girişimciler, yeni işyerlerinin açılması noktasında güzel sonuçlar çıktı. Sonrasında da belediye başkanı olduk. Şehrimiz için çalışmaya devam ettik. Sizlerin üretmiş olduğu projelerden güzel sonuçlar çıkardık. Sizlerle birlikte çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmekten dolayı memnun olduk. Göreviniz bitiyor. Bundan sonra da hayat devam ediyor. Isparta’da yine beraberiz. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun, hep beraber daha güzel işler yapalım. Tecrübelerinizden istifade etmek isteriz. İhtiyacımız olduğunda yanımızda olacağınızı biliyorum. Allah güzel hizmetler yapmayı sizlere nasip etsin. Sizden sonra bir arkadaşımız rektör olacak. Yeni gelecek rektör hocamıza da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Onlarla da işbirliğinde şehrimize hizmet ederiz inşallah. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.