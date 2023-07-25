Isparta'da bir saklı cennet: Mükemmel bir yer!

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Burdur'un Bucak ilçesi ve Isparta ili sınırları içinde yer alan Karacaören Barajı ve Sığla Ormanı, göz alıcı güzellikleriyle saklı bir cennet sunuyor. Sadece Antalya'ya 65 km uzaklıkta bulunan bu eşsiz doğal güzellik, fotoğrafçılar için birinci elden çekim fırsatları sunuyor. Göl kenarında konumlanmış birkaç güzel restoran, daha ileride ise glamping alanları, kano ve bisiklet aktiviteleri yapabileceğiniz alanlar bulunuyor. Eğer keşfetmeyi sevenlerdenseniz, kesinlikle görmeyi unutmayın!Aynı zamanda Bucak Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" sayesinde, Karacaören Baraj Gölü'nde su ürünleri kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanılıyor ve balık stokları gelecek nesillere miras olarak bırakılıyor. 24.07.2023 tarihinde İlçe Müdürü İrfan SAMUR ve müdürlük personellerinin katılımıyla Karacaören 1 Baraj Gölüne 400.000 adet, Karacaören 2 Baraj Gölüne ise 116.000 adet yavru sazan balığı bırakıldı. Bu sayede iç sulardaki su ürünleri stokları takviye ediliyor ve çevrenin biyolojik dengesi korunuyor.Yaz aylarında sıcaktan bunalanlar için vazgeçilmez bir kaçış noktası olan Karacaören Barajı ve Sığla Ormanı, serin suları ve doğal göl manzarasıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Gölbaşı Restoran'dan alacağınız tekne turu ile kanyonun en sonuna kadar keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Göl kenarındaki restoranlarda leziz yemeklerle karnınızı doyurabilir, aynı zamanda gölde kano gezintisi yaparak huzurlu anlar yaşayabilirsiniz. Eğer doğayla iç içe bir tatil düşlüyorsanız, Karacaören Barajı ve Sığla Ormanı'nı listenize eklemeyi unutmayın!Karacaören Barajı'nın güzellikleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda çevrenin korunmasına yönelik de önemli adımlar atılıyor. Balıklandırma projeleriyle su kaynaklarının dengesi korunurken, ziyaretçilere de doğanın keyfini çıkarma fırsatı sunuluyor. Bölgeye düzenlenen turistik faaliyetler ekonomiye katkı sağlarken, çevrenin sürdürülebilirliğine dikkat edilmesi sayesinde gelecek nesillere temiz ve güzel bir çevre bırakılması hedefleniyor.Karacaören Barajı ve Sığla Ormanı, hem doğa severler hem de macera arayanlar için mükemmel bir destinasyon. Bu doğal cenneti keşfetmek, hem kendinizi yenilemek hem de doğanın korunmasına katkıda bulunmak için harika bir fırsat!