Google Pixel Kullanıcıları İçin Hayat Kurtaran Yeni Özellik Geliyor: Uydu Acil Yardım

Google, iPhone'da popüler hale gelen uydu bağlantısı özelliğini Pixel kullanıcılarına sunuyor.



Google, Pixel kullanıcıları için hayat kurtaran yeni bir özellik ekliyor. iPhone'da popüler hale gelen uydu bağlantısı teknolojisi, Google Pixel telefonlarda kullanılmaya başlanacak.

Google'ın Pixel telefonlarına eklediği bu yeni özellik, "Uydu Acil Yardım" adını taşıyor. Pixel kullanıcıları, Ayarlar menüsünden Güvenlik ve acil durum sekmesine girerek Uydu Acil Yardım özelliğine erişebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların acil durum servislerine uydu bağlantısı üzerinden mesaj göndermelerine ve mobil veya Wi-Fi ağına bağlanamadıklarında konumlarını paylaşmalarına olanak tanıyacak.

Uyarlanabilir Bağlantı Hizmetleri güncellemesiyle birlikte gelen bu özellik henüz aktif edilmedi, ancak kullanıma sunulduğunda Pixel kullanıcıları, acil durum servislerine isim, e-posta adresi, telefon numarası, konum, cihaz bilgileri ve acil durum bilgilerini uydu bağlantısı üzerinden iletebilecekler. Bu özellik, özellikle mobil veya Wi-Fi ağına erişim imkanı olmayan durumlarda kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.