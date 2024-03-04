Verimlilik Artacak!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere ücretsiz drone desteği sağlayarak tarım verimliliğini artırıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle birlikte belediyelerin de çiftçilere yönelik destekleri devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yeni bir projeyi hayata geçirerek tarımın modern araçlarla desteklenmesini sağlıyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çiftçilere ücretsiz drone desteği verecek. Bu destekleme programı kapsamında çiftçilerin 20 dekar ve altında olan arazilerine gübre atımı, son teknoloji drone'lar kullanılarak ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.Açıklamalara göre, projenin amacı çiftçilerin akaryakıt giderlerini azaltmak ve yerden gübre atımıyla yaşanan ürün kayıplarını önlemek. Bu teknolojik destek sayesinde çiftçilerin tarım verimliliği artacak, aynı zamanda maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, projenin çiftçilerin hayatını kolaylaştıracağını ve tarım alanında modern teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyacağını belirtti. Çerçioğlu, tüm çiftçileri ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten faydalanmaya davet etti.Bu proje, yerel yönetimlerin tarım sektörüne sağladığı desteklerle çiftçilere modern tarım tekniklerini benimsetme çabasının bir örneğini oluşturuyor.