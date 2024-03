Beyaz Et Fiyatlarına Yeni Zam: Ramazan Öncesi Fırsatçılık Sürüyor!

Fırsatçıların Oyununu Ortaya Çıkaran Beyaz Et Zammıyla Tüketiciler Mağdur Oluyor



Ramazan öncesinde tüketicileri mağdur eden gıda fiyatlarındaki fırsatçılık, beyaz et sektöründe de kendisini gösterdi. Son iki haftada beyaz et fiyatlarına yapılan iki zam, piyasadaki fırsatçılığın arttığını ortaya koydu. Özellikle kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin ardından tüketicilerin alternatif olarak tercih ettiği tavuk etinde de zam furyası devam ediyor.

Rekabet Kurumu'nun gerçekleştirdiği incelemeler, piyasadaki önde gelen firmaların bir araya gelerek ortak karar aldığını ve bu birlikteliğin beyaz et fiyatlarındaki artışı etkilediğini gösterdi. Tüketiciler, kırmızı ete olan talebin artmasıyla birlikte tavuk etine yönelmişken, fırsatçılar bu durumu lehlerine çevirerek tavuk eti fiyatlarına zam yapma yoluna gittiler.

Kasaplar, özellikle büyük firmaların piyasa hakimiyeti kurarak fiyatları birlikte belirlediklerini ve bu durumun tüketicileri olumsuz etkilediğini ifade ediyorlar. Baget tavuğun kilogram fiyatının bir ay öncesine göre 55 liradan 90 liraya, bütün tavuğun kilogram fiyatının ise 45 liradan 85 liraya yükseldiği belirtiliyor.

Kasaplar ayrıca, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kanat fiyatlarında da artış yaşandığını ve önümüzdeki günlerde bu artışın daha da devam edebileceğini söylüyorlar. Tüketiciler, beyaz et fiyatlarındaki sürekli artış nedeniyle mağdur olurken, bugünden itibaren yeni bir zam daha bekleniyor. Kasaplar, bu durumu fırsatçılık olarak nitelendirerek tüketicilere dikkatli olmaları çağrısında bulunuyorlar.