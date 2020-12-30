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Günün dikkat çeken gelişmeleri

Günün dikkat çeken gelişmeleri
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
30 Aralık 2020 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri
SON 24 SAATTE 15 BİN VAKA
Ölüm sayıları artmaya devam ediyor
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı. 253 vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 388 oldu.
ÇİN AŞISI TÜRKİYE'DE
Bakan Koca: 14 gün boyunca test edilecekler
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
ATİNA'DAN 12 MİL KARARI
Cihat Yaycı: Sonraki adımları Adalar Denizi olacak
Yunanistan, İyon Denizi'nde kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararnameyi Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Atina'nın bir sonraki hamlesinin Adalar Denizi olacağını söyleyen Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, bunun savaş sebebi olacağını, Türkiye'nin de teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.
HIRVATİSTAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM
Sarsıntıda 7 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı
Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'in güneyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı 15 ülkede hissedilirken, Slovenya deprem sonrası önlem olarak nükleer santralini kapattı Yetkililer depremde 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı
Koronavirüs sebebiyle 16 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı, 2 ay daha uzatıldı.
YARGITAY'DAN 'UCUZ EKMEK' KARARI
Belirlenen fiyatın altında ekmek satılması "haksız rekabete" neden oluyor
Antalya'da 2015 yılında belirlenen 1 liranın altında ekmek satan fırına açılan davanın temyiz dosyasına bakan Yargıtay, fırınların belirlenen fiyatın altında ekmek satmasının "haksız rekabete" neden olduğuna hükmetti.
TFF İLE BEIN ARASINDA İMZA
İlk taksit yatırıldı, kulüpler hak edişlerini yarın alacak
Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı. 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyona ödenirken, kulüplerin hak edişleri de yarın hesaplarına aktarılacak.
OKAN BURUK'A CEZA ŞOKU
Başakşehir Teknik Direktörü'ne 5 maç men cezası verildi
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Fenerbahçe ile oynanan maçtaki tavırları yüzünden 5 maç men cezası verdi.
 
 
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