Yazılı Kanyon’da Serinlemek İsterken Canından Oldu

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü mevkiinde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda serinlemek isteyen Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (20), ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla Yazılı Kanyon’a gelen Sarıkaya, serinlemek isterken dengesini kaybedip suya düştü. Akıntının etkisiyle gözden kaybolan genç için çevredeki vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Servis ve İtfaiye Dalgıç Ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda Sarıkaya’nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Muhammet Enes Sarıkaya'nın vefatı, başta ailesi ve üniversite camiası olmak üzere tüm Isparta’yı derin yasa boğdu.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.