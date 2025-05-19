Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Isparta’da Gerçekleştirildi

Isparta, 18 farklı ülkeden 26 keskin nişancı timinin katıldığı Uluslararası Keskin Nişancı Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcılar hem bireysel hem de takım olarak hünerlerini sergiledi.

Yarışma sonucunda, Türk askerleri büyük bir başarıya imza atarak ilk üç sırayı domine etti.

Birinci : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Timi

İkinci : Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın Diğer Timi

Üçüncü: Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi

Bu sonuç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keskin nişancılık alanındaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yarışmaya katılan diğer ülkeler de Türk askerlerinin başarısını takdirle karşıladı.

Isparta’da gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, hem askeri yeteneklerin sergilenmesi hem de uluslararası iş birliğinin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdı.