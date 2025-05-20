Isparta’da Sivrisinek Sezonu Başladı: Erken Önlem Çağrısı

Havaların ısınmasıyla birlikte Isparta’da sivrisinek sezonu da kendini göstermeye başladı. Şu an için ciddi bir artış gözlemlenmese de, önlem alınmaması durumunda ilerleyen haftalarda sivrisinek popülasyonunun hızla artabileceği öngörülüyor.

Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde yaşanan rahatsızlıkların önüne geçilmesi adına Isparta Belediyesi'nin erken bir müdahale başlatarak ilaçlama çalışmalarına hız vermesini talep ediyor.

Erken Müdahale Önemli

Uzmanlar, sivrisineklerle mücadelede erken ilaçlamanın büyük önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle larva döneminde yapılacak müdahaleler, popülasyonun kontrol altında tutulmasına ciddi katkı sağlıyor.

Halktan Çağrı: Önlem Alınmalı

Isparta halkı olarak, Belediyemizin bu konuda hızlı ve etkili bir çalışma başlatarak, halkın sağlığını ve huzurunu koruyacak adımları atmasını temenni ediyoruz. Modern ve bilimsel yöntemlerin de kullanılmasıyla, sorunun büyümeden çözülmesi en büyük beklentimiz.

Yetkililerin erken müdahale konusunda harekete geçmesini umut ediyoruz.