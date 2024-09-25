Yaylacılık: İnsan ve Hayvanların Birlikte Mevsimsel Göçü UNESCO Yolunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin de içinde yer aldığı "Yaylacılık: İnsan ve Hayvanların Birlikte Mevsimsel Göçü" projesini UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklemek için önemli adımlar atıyor. 2023 yılında Arnavutluk, İtalya, Fransa gibi ülkelerin yer aldığı bu projeye Türkiye, 6 yeni ülke ile birlikte katılmaya hazırlanıyor.

SDÜ de Projeye Katkı Sağlıyor Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Genç, projenin dosya hazırlık sürecinde önemli katkılarda bulundu. 23 Eylül 2024'te Konya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda, Yörük kültürünün bu projeye olan katkısının ve Türkiye’nin yer almasının önemi vurgulandı.

Prof. Dr. Kutlu: “Yörük Kültürü, Anadolu’ya Özgü Büyük Bir Miras” UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu, Yörük kültürünün Anadolu'ya özgü önemli bir miras olduğunu belirtti. Ayrıca, bu projenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını ve doğa ile insan arasındaki kadim ilişkinin korunmasını teşvik edeceğini dile getirdi.

UNESCO'nun 2023'te Kayıt Ettiği Proje UNESCO'nun 2023 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettiği bu proje, doğa ile uyumlu bir yaşam biçimini temsil ediyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ekosistemin korunması ve yerel kültürlerin yaşatılması ön planda tutuluyor.

Türkiye’nin Hukuki Altyapı İhtiyacı Prof. Dr. Kutlu, somut olmayan kültürel miras alanında Türkiye'nin yasal bir altyapı oluşturmasının önemine dikkat çekti. "Türkiye’nin Yaşayan Miras Mevzuatı"nın yazılması gerektiğini ifade ederek, kültürel mirasın korunması için sağlam hukuki çerçevelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı Bu proje, sıfır açlık, temiz su, sorumlu tüketim ve üretim gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de önemli katkılar sağlayacak. Yörük kültürünün bu projede yer alması, Anadolu'nun zengin kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına vesile olacak.

Daha fazla bilgi için: UNESCO Yaylacılık Projesi



