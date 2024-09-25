Isparta'da Özel Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Isparta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Güller Isparta’da Açar” adlı ÇOGEP projesi kapsamında, özel çocukların motivasyonunu artırmak ve onlarla keyifli bir sosyal etkinlik gerçekleştirmek amacıyla Uçurtma Şenliği düzenlendi. Etkinlikte, 60 özel çocuk katılarak eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Bu etkinlik, özel çocukların topluma entegrasyonunu desteklemek ve moral motivasyonlarını yükseltmek amacıyla organize edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



