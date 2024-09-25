Isparta'da Toplum Yararına Program Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 6 ay sürecek ve 160 kişiyi kapsayacak Toplum Yararına Program (TYP) düzenleniyor. Programa katılmak isteyenler, başvurularını 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 veya www.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecekler. Başvuru koşullarına uyan adaylar, noter yöntemiyle belirlenecek. Program 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

Toplamda 160 kişilik kontenjanın yer aldığı programda, katılımcılar il ve ilçe merkezlerine göre dağıtılmış durumda. Başvuruların noter yöntemiyle 30 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Başvuru Koşulları Neler?

Programa başvurmak için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kuruma kayıtlı olması ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca, emekli veya malul aylığı almayan, öğrenci olmayan kişiler başvuruda bulunabilecek. Detaylı başvuru şartlarına dikkat eden adayların, başvuru ve program süresi boyunca bu şartları korumaları zorunlu tutuluyor.

Haberin tamamı için İŞKUR Isparta Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir.



