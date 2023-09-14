Isparta Emniyet Müdürlüğü, Yasadışı Bahise Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirdi

Isparta Emniyet Müdürlüğü, spor müsabakalarında yasadışı bahis olaylarının önlenmesi amacıyla önemli bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Bu faaliyet, 10 Eylül 2023 tarihinde ilimiz Atatürk Stadyumu'nda oynanan Isparta 32 ile Denizlispor arasındaki TFF 2. Ligi futbol müsabakası öncesinde ve esnasında uygulandı.

7258 Sayılı Kanun'un 5. Maddesi gereğince, yasadışı bahis oynamak ve oynatmak suç teşkil etmektedir. Bu nedenle spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatanlar ve oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ayrıca, yasadışı bahis oynamak ve oynatmak suçlarına karşı 2023 yılı itibariyle 36.061 TL ile 144.300 TL arasında idari para cezaları uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Isparta Emniyet Müdürlüğü, stadyumda önemli bir bilgilendirme kampanyası düzenledi. Stadyumda bulunan skorboarda "Yasadışı Bahise Kırmızı Kart" afişi yerleştirildi ve Isparta 32 takım oyuncularına yasadışı bahisle mücadele mesajları içeren pankart açtırıldı. Ayrıca, stadyum girişinde ve stadyumda bulunan yaklaşık 3.400 seyirciye yasadışı bahis konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, yasadışı bahis olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, spor müsabakalarının dürüstlüğünün ve güvenliğinin korunmasına büyük önem vermektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ