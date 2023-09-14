Isparta'da 38 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden Önemli Hırsızlık Operasyonu: 38 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos 2023 ile 11 Eylül 2023 tarihleri arasında Isparta İl Merkezi'nde yaşanan hırsızlık olaylarının üzerine kararlılıkla gitmiş ve önemli bir başarıya imza atmıştır. İki aay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarından; 10 evden hırsızlık, 3 işyerinden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 11 elektrikli bisiklet hırsızlığı, 8 motosiklet hırsızlığı, 5 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 38 olay aydınlatılmıştır.

Bu başarılı operasyon sonucunda, 22 şüpheli şahıs yakalanmış, 8 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 10 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin elinde bulunan çeşitli değerli eşyalar da sahiplerine teslim edilmiştir ve bu eşyaların toplam değeri 52.000 TL'yi bulmuştur.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için şu önlemleri önermektedir:

Motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisikletleri açık alanda kilitsiz bırakmamak.

Otomobilleri kısa süreliğine bile olsa çalışır vaziyette bırakmamak ve kapıları ile pencerelerini açık bırakmamak.

Evlerin balkon kapıları ve pencerelerini güvenlik zaafiyeti oluşturacak şekilde açık bırakmamak.

Evden çıkarken kapıları kilitli tutmak ve kilitlemeden kapatılan kapıların kolay açılabildiği bilincinde olmak.

İşyerlerinde ve sitelerde güvenlik kamerası bulundurmanın caydırıcı ve olayları çözmede yardımcı olduğunu bilmek.

Değerli eşyaları korunaksız ve yeterli aydınlatma olmayan yerlere bırakmamak.

Kalabalık alanlarda değerli eşyalara sahip çıkmak ve dikkat etmek.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, bu operasyonun başarısıyla hırsızlık olaylarına karşı mücadelesini sürdürecek ve vatandaşları güvenlik konusunda bilinçlendirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ