Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon: Toplam 42 Yıl 7 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli bir çalışma sonucunda çeşitli suçlardan toplam 42 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan M.B.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

01 Eylül 2023 ile 12 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve farklı illerde çeşitli suçlardan aranan toplam 34 şahıs da yakalandı.

Bu başarılı operasyonlar, halkın huzur ve güvenliğini sağlama, suç işlenmesini engelleme ve suçluların adalet önünde hesap vermesini sağlama amacıyla gerçekleştirilmektedir. Isparta Emniyet Müdürlüğü, toplumun güvenliğini korumak ve suçla mücadele konusundaki kararlılığını sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ