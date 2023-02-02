Yaş meyve ve sebze ihracatı rekor düzeye ulaştı: 6,9 milyon dolar

Isparta’nın Ocak 2023 döneminde 31 milyon 522 bin 74 dolar olan ihracatında en yüksek rakama yaş meyve ve sebze erişti: 6 milyon 953 bin 59 dolar



Sektör Ocak 2023



Çelik 33,92

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 1.458,25

Demir ve Demir Dışı Metaller 194,12

Deri ve Deri Mamulleri 5,97

Elektrik ve Elektronik 119,23

Fındık ve Mamulleri 1,72

Halı 1.547,94

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2.563,05

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 467,39

İklimlendirme Sanayii 1.029,49

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 4.028,40

Kuru Meyve ve Mamulleri 29,72

Madencilik Ürünleri 6.060,64

Makine ve Aksamları 76,68

Meyve Sebze Mamulleri 569,42

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.212,15

Otomotiv Endüstrisi 9,72

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 113,47

Süs Bitkileri ve Mamulleri 894,64

Tekstil ve Hammaddeleri 2.117,24

Yaş Meyve ve Sebze 6.953,59



TOPLAM 31.522,74

