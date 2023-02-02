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Isparta’nın ihracatı 31,5 milyon dolar

Isparta’nın ihracatı 31,5 milyon dolar
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Isparta’nın ihracatı 31,5 milyon dolar
Isparta yıla 31 milyon 522 bin 74 dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek başladı. Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1- 31 Ocak 2023 tarihleri arasındaki ihracat toplamı ise 214 milyon 845 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
 
-En yüksek ihracat yapan 32’nci il
Isparta, Ocak içerisinde Türkiye’de en yüksek ihracat gerçekleştiren 32’nci kent oldu. Isparta’nın Aralık 2022’deki ihracatı 36,4 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Ocak 2022’de ise Isparta’nın toplam ihracatı 36,9 milyon dolar şeklinde olmuştu.
 
-Isparta, Antalya, Burdur Ocak 2023 ihracatı 214 milyon dolar
Düzey- 2TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında 214 milyon 845 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2022 yılının aynı döneminde bu oran 200 milyon576 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde 7,1; Pay (22) yüzde 1,3 olarak hesaplandı.
 
Kent                     Oca.’23               Sıra                       Oca.-Ara.’23
 
Antalya                160.831,20         15                         160.831,20
Isparta                 31.522,74           32                         31.522,74
Afyon                   26.801,04           36                         26.801,04
Burdur                 21.996,10           42                         21.996,10
 
-
 
Isparta-İhracat-2022 Yılı
 
Dönem                İhracat (Bin Dolar)
 
Ocak                    36.979,74
Şubat                   36.089,84
Mart                     38.756,89
Nisan                    36.416,62
Mayıs                   31.890,21
Haziran                48.291,57
Temmuz              38.314,73          
Ağustos               33.656,39                                                       
Eylül                     39.086,86          
Ekim                     35.607,66
Kasım                   34.125,60          
Aralık                   36.411,75
 
TOPLAM             445.690,31        
 
-
 
Isparta-İhracat-2023 Yılı
 
Dönem                İhracat (Bin Dolar)
 
Ocak                    31.552,74
 
TOPLAM             31.552,74
 
-
 
Isparta’nın Ocak 2023 dönemi ihracatı:31.522,74 dolar.
-
Isparta’nın Ocak 2022dönemi ihracatı:36.979,74dolar.  
-
Isparta’nın Aralık 2022 dönemi ihracatı: 36.411,75 dolar.
-
 
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