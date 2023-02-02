Isparta’nın ihracatı 31,5 milyon dolar

Isparta yıla 31 milyon 522 bin 74 dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek başladı. Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1- 31 Ocak 2023 tarihleri arasındaki ihracat toplamı ise 214 milyon 845 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



-En yüksek ihracat yapan 32’nci il

Isparta, Ocak içerisinde Türkiye’de en yüksek ihracat gerçekleştiren 32’nci kent oldu. Isparta’nın Aralık 2022’deki ihracatı 36,4 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Ocak 2022’de ise Isparta’nın toplam ihracatı 36,9 milyon dolar şeklinde olmuştu.



-Isparta, Antalya, Burdur Ocak 2023 ihracatı 214 milyon dolar

Düzey- 2TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında 214 milyon 845 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2022 yılının aynı döneminde bu oran 200 milyon576 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde 7,1; Pay (22) yüzde 1,3 olarak hesaplandı.



Kent Oca.’23 Sıra Oca.-Ara.’23



Antalya 160.831,20 15 160.831,20

Isparta 31.522,74 32 31.522,74

Afyon 26.801,04 36 26.801,04

Burdur 21.996,10 42 21.996,10



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Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.125,60

Aralık 36.411,75



TOPLAM 445.690,31



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Isparta-İhracat-2023 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.552,74



TOPLAM 31.552,74



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Isparta’nın Ocak 2023 dönemi ihracatı:31.522,74 dolar.

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Isparta’nın Ocak 2022dönemi ihracatı:36.979,74dolar.

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Isparta’nın Aralık 2022 dönemi ihracatı: 36.411,75 dolar.

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