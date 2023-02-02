Isparta hangi ülkelere, ne kadar ihracat yapıyor



Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan 32’inci kenti olan Isparta, her ay ortalama 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ağırlık Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere…



Ülke Ocak 2023



ABD 2.701,31

ALMANYA 1.491,22

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ 1.553,39

AZERBAYCAN 775,62

BAE 571,48

BİRLEŞİK KRALLIK 1.264,23

BULGARİSTAN 310,34

ÇİN 2.245,19

FRANSA 2.026,70

IRAK 232,34

İSPANYA 2.802,43

İSRAİL 259,06

İSVEÇ 400,21

İSVİÇRE 351,13

İTALYA 937,68

KAZAKİSTAN 230,50

KKTC 120,22

MACARİSTAN 223,59

ÖZBEKİSTAN 311,86

ROMANYA 166,83

RUSYA FEDERASYONU 2.132,30

SUUDİ ARABİSTAN 760,86

UKRAYNA 144,17

YUNANİSTAN 149,16



TOPLAM 31.522,74