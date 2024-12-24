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Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Kazandırılacak

Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Kazandırılacak
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 Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Kazandırılacak
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Gelendost ilçesi Hacılar köyünde yaralı bir Kızıl Şahin buldu. Doğada kanadına darbe alarak yaralandığı tespit edilen kuş, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.
Yaralı şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya kazandırılması amacıyla Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Jandarma, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, doğal yaşamın korunmasına yönelik hassasiyetle çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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