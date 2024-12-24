Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Kazandırılacak, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında,yaralı birbuldu. Doğada kanadına darbe alarak yaralandığı tespit edilen kuş, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.Yaralı şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya kazandırılması amacıylateslim edildi.Jandarma, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, doğal yaşamın korunmasına yönelik hassasiyetle çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.