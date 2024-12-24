Mermer Sektörünün Sorunları ITSO Yüksek İstişare Kurulu’nda Tartışıldı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), mermer sektörünün sorunlarını ve çözüm yollarını ele almak amacıyla Yüksek İstişare Kurulu’nun ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik başkanlık etti. Gündemin önemli bir bölümünü, sektörün mevcut durumu ve geleceğine yönelik stratejiler oluştururken, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) temsilcilerinin katılımıyla üniversite-sanayi işbirliği de değerlendirildi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Gündemde

Toplantıda SDÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alim Koşar, Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ve Kariyer Planlama Merkezi Müdürü Dr. Ertan Beceren, üniversitenin faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı. SDÜ'nün sağlık ve akademik alanlardaki projelerinin yanı sıra sanayi ile işbirliği potansiyeli vurgulandı.

ITSO Başkanı Çelik, üniversitenin kentle daha entegre çalışmasını sağlayacak projelere önem verdiklerini ifade etti. Ayrıca, öğrencilerin Isparta'yı tanımaları için turistik gezilerin artırılması ve tarihi mahallelerin dönüşüm projelerine destek verilmesi gerektiğini belirtti. Bu tür girişimlerin hem sosyal hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Mermer Sektöründe Sürdürülebilirlik Arayışı

Toplantının ana gündem maddesi olan mermer sektörünün sorunları, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Naci Kepezkaya tarafından detaylı bir şekilde ele alındı. Kepezkaya, sektörün şu anki üretim miktarının taşların değerini düşürdüğünü ve doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açtığını belirtti.

Çözüm önerileri arasında şunlar öne çıktı:

Üretim Sınırlaması: Devlet tarafından üretim miktarına getirilecek sınırlama, taşların değerini artırabilir.

Devlet tarafından üretim miktarına getirilecek sınırlama, taşların değerini artırabilir. Mamül Ürün Odaklı Üretim: Üretilen taşların en az %50’sinin mamül ürün haline getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Üretilen taşların en az %50’sinin mamül ürün haline getirilmesi gerektiği ifade edildi. Hammadde Temini: Taş ocaklarının yanı sıra fabrikalar için daha fazla hammadde sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Kepezkaya ayrıca, Burdur ve Isparta illerinin ortak hareket ederek, çevresel zararları azaltacak ve sektörü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre ve Doğal Kaynaklar İçin Uyarı

Kepezkaya, "Mevcut durumda, yoğun üretim nedeniyle dağlarımız hızla tükeniyor. Eğer önlem alınmazsa, 15-20 yıl içinde bölgemizdeki kaynakların büyük kısmı yok olacak" diyerek, doğal çevrenin korunmasının sektör için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Ortak Adımlar Atılacak

Toplantının sonunda, Isparta ve Burdur illerinin mermer sektöründeki sorunlara yönelik ortak adımlar atması konusunda fikir birliğine varıldı. Bu girişimlerin, sektörün sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

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