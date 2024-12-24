 2025 Asgari Ücret: 22.104 TL Oldu

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

Komisyon 20.30'da toplandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı asgari ücret rakamını açıkladı. Yapılan %30 artışla birlikte, yeni asgari ücretolarak belirlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun,” ifadelerini kullandı.Yeni asgari ücret kararı, hem çalışan kesimde hem de iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kararın, ekonomik şartlara göre vatandaşın alım gücünü desteklemeyi hedeflediği belirtiliyor.