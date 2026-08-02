Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı

Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA
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Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı

Isparta Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen 15. Geleneksel Mali Müşavirler Şenliği, Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren meslek mensupları, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Gölcük Tabiat Parkı’nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Isparta SMMMO öncülüğünde üyeler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla organize edilen geleneksel şenlik, bu yıl da doğal güzelliğiyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı’nda düzenlendi.
Meslek mensupları ve ailelerinin yanı sıra kent protokolü ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, konuklar canlı müzik eşliğinde eğlendi. Şenlik kapsamında katılımcılar için çeşitli hediye çekilişleri de gerçekleştirildi.

Geniş Katılımlı Protokol

Birlik ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı organizasyona il protokolü ve kurum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan isimler arasında şu protokol üyeleri yer aldı:
  • Musa Macit – Belediye Başkan Yardımcısı
  • Metin Çelik – Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı
  • Mustafa Erdem – İl Defterdarı
  • Bayram Balban – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü
  • Recai Uçak – İl Milli Eğitim Müdürü
  • Vural Oğuzlar – İl Kültür ve Turizm Müdürü
  • Gürhan Özveren – Burdur SMMMO Başkanı
  • SGK İl Müdür Yardımcıları, Vergi Dairesi Müdürleri ve meslek odası temsilcileri.

Oda Başkanı Uğur Arslan: "Sosyal Etkinliklerimize Ağırlık Vereceğiz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Isparta SMMMO Başkanı Uğur Arslan, mali müşavirlik mesleğinin yüksek stres ve uzun mesai saatleri gerektiren zorlu yapısına dikkat çekti. Oda olarak mesleki eğitimin yanı sıra sosyal dayanışmayı da önceliklendirdiklerini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana meslektaşlarımızın mesleki donanımlarını artırmak adına çok sayıda eğitim ve seminer düzenledik. Ancak bir sivil toplum kuruluşu olarak sadece mesleki konularla sınırlı kalmayıp, sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Geçmişi uzun yıllara dayanan geleneksel şenliğimizin 15.'sinde bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarımızı artırarak sürdüreceğiz."
Başkan Arslan konuşmasında ayrıca; organizasyonun düzenlenmesinde ve tesis imkânlarının sağlanmasında katkıda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul’a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar’a, ITSO Başkanı Metin Çelik’e, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’a, oda kurullarına ve Kültürel/Sosyal Etkinlik Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

ITSO Başkanı Metin Çelik: "Muhasebeciler İş Dünyasının Can Damarıdır"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ise konuşmasında mali müşavirlerin iş dünyası için taşıdığı kritik role değindi:
"Muhasebecilerimiz, işverenlerimizin adeta can damarıdır. İş insanlarımız tüm bürokratik ve mali süreçlerini güvenle muhasebecilerimize teslim etmektedir. Bu denli yoğun çalışan meslek mensuplarımızın aileleriyle birlikte bu güzel ortamda bir araya gelmesi ve moral depolaması son derece kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Meslek Mensupları ve Ailelerden Teşekkür

Şenliğe katılan mali müşavirler ve aileleri, yoğun iş temposu ve mevzuat koşturmacası arasında nefes alma fırsatı bulduklarını ifade ettiler. Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, bu tür geleneksel buluşmaların devam etmesi temennisinde bulunarak Oda Yönetimi'ne teşekkürlerini iletti.
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