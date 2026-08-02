Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı

Gölcük Tabiat Parkı’nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Geniş Katılımlı Protokol

Musa Macit – Belediye Başkan Yardımcısı

– Belediye Başkan Yardımcısı Metin Çelik – Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı

– Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Erdem – İl Defterdarı

– İl Defterdarı Bayram Balban – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Recai Uçak – İl Milli Eğitim Müdürü

– İl Milli Eğitim Müdürü Vural Oğuzlar – İl Kültür ve Turizm Müdürü

– İl Kültür ve Turizm Müdürü Gürhan Özveren – Burdur SMMMO Başkanı

– Burdur SMMMO Başkanı SGK İl Müdür Yardımcıları, Vergi Dairesi Müdürleri ve meslek odası temsilcileri.

Oda Başkanı Uğur Arslan: "Sosyal Etkinliklerimize Ağırlık Vereceğiz"

"Göreve geldiğimiz günden bu yana meslektaşlarımızın mesleki donanımlarını artırmak adına çok sayıda eğitim ve seminer düzenledik. Ancak bir sivil toplum kuruluşu olarak sadece mesleki konularla sınırlı kalmayıp, sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Geçmişi uzun yıllara dayanan geleneksel şenliğimizin 15.'sinde bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

ITSO Başkanı Metin Çelik: "Muhasebeciler İş Dünyasının Can Damarıdır"

"Muhasebecilerimiz, işverenlerimizin adeta can damarıdır. İş insanlarımız tüm bürokratik ve mali süreçlerini güvenle muhasebecilerimize teslim etmektedir. Bu denli yoğun çalışan meslek mensuplarımızın aileleriyle birlikte bu güzel ortamda bir araya gelmesi ve moral depolaması son derece kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Meslek Mensupları ve Ailelerden Teşekkür

Isparta SMMMO öncülüğünde üyeler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla organize edilen geleneksel şenlik, bu yıl da doğal güzelliğiyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı’nda düzenlendi.Meslek mensupları ve ailelerinin yanı sıra kent protokolü ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, konuklar canlı müzik eşliğinde eğlendi. Şenlik kapsamında katılımcılar için çeşitli hediye çekilişleri de gerçekleştirildi.Birlik ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı organizasyona il protokolü ve kurum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan isimler arasında şu protokol üyeleri yer aldı:Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Isparta SMMMO Başkanı, mali müşavirlik mesleğinin yüksek stres ve uzun mesai saatleri gerektiren zorlu yapısına dikkat çekti. Oda olarak mesleki eğitimin yanı sıra sosyal dayanışmayı da önceliklendirdiklerini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:Başkan Arslan konuşmasında ayrıca; organizasyonun düzenlenmesinde ve tesis imkânlarının sağlanmasında katkıda bulunan Isparta Belediye Başkanı’e, İl Genel Meclisi Başkanı’a, İl Kültür ve Turizm Müdürü’a, ITSO Başkanı’e, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı’a, oda kurullarına ve Kültürel/Sosyal Etkinlik Komisyonu üyelerine teşekkür etti.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıise konuşmasında mali müşavirlerin iş dünyası için taşıdığı kritik role değindi:Şenliğe katılan mali müşavirler ve aileleri, yoğun iş temposu ve mevzuat koşturmacası arasında nefes alma fırsatı bulduklarını ifade ettiler. Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, bu tür geleneksel buluşmaların devam etmesi temennisinde bulunarak Oda Yönetimi'ne teşekkürlerini iletti.