Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun

SDÜ Rektörlüğü, Lise Müdürleri ve Rehber Öğretmenlerle Bir Araya Geldi: Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı

Eğitim Kalitesi ve Kampüs İmkânları Anlatıldı

Prof. Dr. Nihat Ayyıldız: "Bir Üniversite Bir Öğrenciye Ne Kazandırır Sorusunu İstişare Ettik"

"Lise müdürlerimiz ve rehber öğretmenlerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 'Bir üniversite bir öğrenciye ne kazandırır?' sorusundan yola çıkarak üniversitemizi, programlarımızı ve sunduğumuz imkânları hep birlikte istişare ettik. Bu vesileyle tercih sürecinde olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine şimdiden başarılar diliyorum."

"Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun"

"Tercih sürecinden önce okul müdürlerimizi ve rehber öğretmenlerimizi üniversitemizi yakından tanıması için buraya getirdik. Amacımız, Isparta’daki liselerden mezun olan öğrencilerimizin öncelikle kentimizin en önemli değerlerinden biri olan Süleyman Demirel Üniversitesi’ne yerleşmelerini sağlamak. Öğretmenlerimizin SDÜ’yü yakından tanıması, öğrencilerimize doğru rehberlik yapabilmeleri açısından oldukça faydalı bir adım oldu."

Eğitimcilerden Teşekkür: "Öğrencilerimize Sağlıklı Bilgi Vereceğiz"

"SDÜ Rektörlüğü’ne ve üniversite personeline misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. SDÜ’nün eğitim kalitesi, standartları ve imkânları konusunda detaylı bilgi sahibi olduk. Bu bilgiler, tercih danışmanlığı çalışmalarımızda öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en doğru şekilde yönlendirmemize katkı sağlayacaktır."

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen buluşmada, kentteki lise müdürleri ve rehberlik öğretmenleri konuk edildi. YKS tercih maratonundaki adaylara rehberlik eden eğitimcilere; SDÜ’nün eğitim kalitesi, akademik programları, fakülte ve bölümlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif imkânları detaylı bir sunumla aktarıldı. Sunumun ardından öğretmenlerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı.Programda konuşan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı, lise rehberlik kadrosuyla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti belirterek şu ifadeleri kullandı:Buluşmada söz alan eğitim yöneticileri, tercih dönemi öncesinde düzenlenen bu organizasyonun önemine dikkat çekti. Isparta’da liseden mezun olan gençlerin öncelikle kendi şehirlerindeki köklü eğitim kurumunu tercih etmelerini arzuladıklarını belirten yetkililer şöyle konuştu:Etkinliğe katılan rehber öğretmenler ve okul idarecileri de yapılan bilgilendirmelerin tercih danışmanlığı sürecinde kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti:Bilgilendirme toplantısı, konuk lise müdürleri ve rehber öğretmenlerin SDÜ kampüsünü gezerek tesis ve olanakları yerinde incelemesiyle sona erdi.