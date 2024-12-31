Yalvaç’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarını il merkezi ve ilçelerde aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalvaç ilçesinde gerçekleştirilen planlı bir operasyonda önemli sonuçlar elde edildi.

Operasyonun Detayları

Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak:

13 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. 2 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin Kararlılığı Devam Ediyor

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla operasyonlarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Halkın huzur ve güvenliği için narkotik ekiplerinin çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteği büyük önem taşıyor. Şüpheli durumların en yakın emniyet birimine bildirilmesi, suç ve suçlularla mücadelede önemli bir adım olacaktır.