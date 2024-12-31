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Isparta Valisi Abdullah Erin’den Yeni Yıl Mesajı

2024 yılını geride bırakırken, Isparta Valisi Abdullah Erin, yeni yıl için duygu ve düşüncelerini paylaştı. 2025 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu vurgulayan Erin, yeni yıl mesajında birlik, beraberlik ve gelişim temalarına dikkat çekti.

Vali Erin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle, 2025 yılının güller ve gönüller diyarı Isparta’mıza, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini, yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Yeni bir yıl, bizlere geçmişin muhasebesini yapma, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yeni planlar yapma fırsatı veriyor. Yeni ve daha büyük başarılar için hepimizin milli heyecan ve ruhla çalışması gerekiyor."

2025 yılı için hedeflerini de paylaşan Erin, "Her yönüyle gelişmiş, akıllı kent konseptiyle yönetilen bir Isparta inşa etmek istiyoruz. Tematik ve odaklı çalışmalarla şehrimizin vizyonunu dünyaya açmayı hedefliyoruz. Kültür, sanat, tarih, doğa, kış ve inanç turizmiyle uluslararası bir destinasyon olmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda lojistik altyapıyı güçlendirerek şehir ekonomisine katkıda bulunacağız," dedi.

Son olarak, 2025’in umut dolu bir yıl olması temennisinde bulunan Vali Erin, "Bu duygu ve düşüncelerle 2025 yılının ülkemize, milletimize ve kıymetli Isparta halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum," diyerek mesajını tamamladı.