Yaklaşık 16 milyon emekli merakla bekliyor! Gözler SGK'da

Kurban Bayramı yaklaşırken, yaklaşık 16 milyon emekli, 2025 yılı bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), geçmiş yıllarda olduğu gibi ödeme takvimini bayrama yaklaşık bir hafta kala duyurması bekleniyor.

Ödemelerin, emeklilerin tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacağı belirtiliyor.

Bayram ikramiyesi alacaklar arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, dul ve yetim aylığı alanlar, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı gibi sosyal yardım ödemeleri alanlar bulunuyor.

SGK'nın resmi ödeme takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.Emeklilerin, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödemelerini alacakları öngörülüyor.

Güncel bilgilere ulaşmak için SGK'nın resmi internet sitesini ve duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.