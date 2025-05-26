Kimler ödeme yapmayacak?

2025 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre 31 Mayıs'ta doluyor. Taşınmaz sahipleri bu tarihe kadar belediyeler ya da internet üzerinden ödeme yapabilecek. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı vatandaşlar vergiden muaf olacak.

Kanun kapsamında emekli, engelli, şehit yakını ve gaziler belirli şartları sağladıkları takdirde vergi ödemeyecek. Emlak vergisinden muaf olmak için en temel şart tek konuta sahip olmak ve bu konutun brüt 200 metrekareyi geçmemesi. Ayrıca emeklilerin yalnızca emekli maaşı dışında bir gelirinin bulunmaması gerekiyor.

Kira, ticari veya serbest meslek gelirine sahip olan emekliler bu haktan yararlanamıyor. Ancak banka faizi veya temettü gibi menkul sermaye gelirleri yıllık 230 bin lirayı aşmıyorsa muafiyet uygulanabiliyor.

Engelli bireyler gelir durumuna bakılmaksızın bu haktan faydalanabiliyor. Sahip olduğu evini kiraya verip bir yakınının yanında ikamet eden engelli bireyler de muafiyet kapsamında değerlendiriliyor. Ancak, engelli çocuğun üzerine kayıtlı olmayan konutlar için muafiyet geçerli olmuyor; bu durumda vergi yükümlüsü evin sahibi oluyor.

Emlak vergisi indirimi, eşlerin her birine ait birer ev olması durumunda da uygulanabiliyor. Eğer evlerden biri boş tutuluyorsa ve kira geliri elde edilmiyorsa, her iki eş de vergi ödemekten muaf olabiliyor.

Ayrıca hiçbir geliri olmayan ve tek konutu bulunan ev hanımları da, eşlerinin ya da çocuklarının geliri veya gayrimenkul varlığı bulunsa bile, muafiyetten yararlanabiliyor.

Ödemeler belediyelerin veznelerinden veya internet üzerinden yapılabiliyor. Hafta sonuna denk gelen 31 Mayıs nedeniyle vatandaşlar, cezalı duruma düşmemek için 2 Haziran Pazartesi gününe kadar ödeme yapabilecek.



