Usta Sanatçı İlhan Şeşen 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İlhan Şeşen, 76 yaşında yaşamını yitirdi. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan usta sanatçı, bir süredir tedavi görüyordu. “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi hafızalara kazınan şarkıların sahibi Şeşen'in vefat haberi, ailesi tarafından sosyal medyada duyuruldu.

Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

İstanbul'dan gelen acı haber, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.