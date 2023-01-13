VİA MARKET'TE TÜM KAĞIT ÜRÜNLERİ TOPTAN FİYATINA PERAKENDE

Isparta'da bir çok ürünü uygun fiyata bulabileceğiniz Via Market'te kağıt ürünlerini yine aynı şekilde çok ucuza temin edebilirsini. Bütçe dostu Via Market kağıt ürünleri aşağıda listelenmiştir.

Hastanelerin, okulların, üniversitelerin, şirketlerin, mağazaların, fırınların, restoranların, kafelerin ve paket servislerin ve gıda şirketlerinin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için iyi bir konuma sahiptir.

Peçete Ve Temizlik Kağıtları Grubu

Hareketli Havlu

Jumbo Tuvalet Kağıdı

İçten Çekme Tuvalet Kağıdı

Ev Tipi Tuvalet Kağıdı

Koparmalı El Havlusu

Dispanser Peçete

Z Havlu

Servis Kare Peçete 24x26-30x30-40x40

Garson Katlama Peçete

21 cm Hareketli Havlu

Hareketli Havlu



Dispanserler

Haraketli Havlu Makinaları

Z Katlı Havlu Aparatları

Alttan Çekmeli Jumbo Tuvalet Kağıdı Aparatları

İçten Çekme Tuvalet Kağıdı Aparatları

Sıvı Sabunluk Aparatları

Köpük Sabun Aparatı

Dispanser Peçete Aparatı

Klozet Kapak Örtüsü Aparatı