EMNİYET'TEN BÜYÜK OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince illegal olarak üretimi yapılan ve kaçak yollarla temin edip satışa sunulan silahların ticaretinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde; Isparta ve Burdur illerinde toplam 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Yapılan aramalarda;

9 Adet Ruhsatsız Tabanca,

17 Adet Ruhsatsız Tüfek,

10 Adet AK-47 Tüfek Fişeği,

244 Adet Çeşitli Çap ve Ebatlarda Fişek,

96 Adet Av Tüfeği Fişeği,

33 Adet Tabanca Şarjörü,

817 Adet Tabanca ve Tüfek Parçaları,

1 Adet Silah Yapımında Kullanılan Torna Makinesi,

Bir miktar Uyuşturucu Metamfetamin Maddesi ve 14 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.