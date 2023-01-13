EMNİYET'TEN BÜYÜK OPERASYON
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince illegal olarak üretimi yapılan ve kaçak yollarla temin edip satışa sunulan silahların ticaretinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde; Isparta ve Burdur illerinde toplam 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Yapılan aramalarda;
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince illegal olarak üretimi yapılan ve kaçak yollarla temin edip satışa sunulan silahların ticaretinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde; Isparta ve Burdur illerinde toplam 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Yapılan aramalarda;
9 Adet Ruhsatsız Tabanca,
17 Adet Ruhsatsız Tüfek,
10 Adet AK-47 Tüfek Fişeği,
244 Adet Çeşitli Çap ve Ebatlarda Fişek,
96 Adet Av Tüfeği Fişeği,
33 Adet Tabanca Şarjörü,
817 Adet Tabanca ve Tüfek Parçaları,
1 Adet Silah Yapımında Kullanılan Torna Makinesi,
Bir miktar Uyuşturucu Metamfetamin Maddesi ve 14 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.
17 şahsa işlem yapıldı, 05.01.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1 şüpheli şahsa adli kontrol şartı uygulandı, 2 şüpheli şahıs savcılıktan serbest bırakıldı, 1 şüpheli şahıs ise TUTUKLANARAK Isparta Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.