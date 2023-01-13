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ISPARTA BELEDİYESİNDEN DOĞALGAZ VE TESİSAT KAMPANYASI

ISPARTA BELEDİYESİNDEN DOĞALGAZ VE TESİSAT KAMPANYASI
ISPARTA
G.Tarihi: 12.01.2023 22:04
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Isparta Belediyesi gelir düzeyi düşük vatandaşların doğalgaz kullanabilmesi için Kalorifer ve Doğalgaz Tesisat Malzemesine yönelik kampanya başlattı. Kampanyaya müracaatlar için belirlenen kriterler kamuoyu ile paylaşıldı. 16 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak müracaatlar, 27 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
Isparta’da hava kirliliğini en aza indirmek ve iyileştirmek amacıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkıları ile Isparta Belediyesi tarafından, gelir düzeyi düşük vatandaşların konutlarının doğalgaz kullanabilmesi için bir kampanya başlattı. Kampanyaya müracaatlar 16 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren, 27 Ocak 2023 Cuma gününe kadar belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak.
Konuya ilişkin Isparta Belediyesinden kampanyaya ilişkin duyuru ve başvuru kriterleri açıklandı. Yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
“Kriterleri sağlayan vatandaşlarımızın 27 Ocak 2023 tarihine kadar, Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları durumunda, konut içi kalorifer tesisatı ve sayacından itibaren konut içi doğalgaz tesisatına ait tüm malzemeler Belediyemiz tarafından verilecektir.
Bu kapsamda başvurusu onaylanan vatandaşlarımız, abonelik ve güvence bedellerini Torosgaz’a taksitler halinde ödemek kaydıyla başvurusunu yapacak, ardından yetkili bir firma ile konutlarının işçiliği ve kolon tesisatları için anlaşacaklardır.
Belediyemiz hane başı yaklaşık 25.000 TL’lik malzeme yardımı yapacaktır. Abonelik bedeli kolon tesisatı ve işçilik vatandaşımıza ait olacaktır.
Belediyemiz; 20 kw yoğuşmalı kombi, 6mtül’e kadar radyatör, 80 metreye kadar gerekli çaplarda kalorifer tesisat borusu ve fittings malzemeleri, 15 metreye kadar doğalgaz borusu ve fittings malzemeleri, 6 adet’e kadar vana, kelepçeler, flex hortum vb. tüm iç tesisat malzemelerini ücretsiz verecektir.
Konutlara doğalgaz bağlantıları ve kalorifer tesisatı yapımı, 60 gün içerisinde tamamlanacak, tamamlanan konutlar tarafımızca kontrol edilecek, artan malzemeler geri alınacak ve iş aslına uygun yapılmış ise Torosgaz tarafından gaz arzı sağlanacaktır. Aslına uygun yapılmayan tesisatlar da malzemelerin tamamı geri alınacaktır.
Başvuru kriterleri şu şekildedir:
1- TC vatandaşı olmak.
2- Isparta Belediyesi mücavir sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
3- İkamet ettiği yerin kendine ait olması veya miras yolu ile intikal etmiş olmak.
4- Hanede kişi başı gelirin 2835,00 TL’den az olmak.
5- Oturulan konutun 5 yıl içerisinde kentsel dönüşüme veya yeniden yapım projelerine dâhil edilmeyecek olması.
6- Oturulan konutun, doğalgaz bağlantısına uygun olması (sokağına doğalgaz hattı bulunması)
7- İl içinde veya il dışında herhangi ikinci bir konutun veya işyerinin olmaması.
8- İl içinde veya il dışında herhangi bir araca sahip olmaması ( Bisiklet-Motosiklet hariç).
9- Başvuruda bulunulacak konut için başvuru yapacak kişinin kendisi yâda 1. Derece yakını ikametgâh ediyor olması gerekmektedir.
10- Başvuruda bulunacak konutun başvuru sahibinin 01.01.2023 tarihinden sonra devir-alış, satış işlemi olanlar kabul edilmeyecektir.
Bu kapsamda, kriterlere haiz vatandaşlarımızın başvuruları için gerekli belgeler ise;
1- Başvuru Dilekçesi (Belediyemizden Temin Edilecektir.)
2- Kimlik Fotokopisi
3-Adres Beyanı (E-Devlet üzerinden Alınacaktır.) şeklindedir”
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