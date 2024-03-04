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9 Yıl Boyunca Müvekkilin Hakkını Kullandı İddiası

9 Yıl Boyunca Müvekkilin Hakkını Kullandı İddiası
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 Ankara'da Avukata Nafaka Davası: 9 Yıl Boyunca Müvekkilin Hakkını Kullandı İddiası
Ankara'da bir avukat, müvekkilinin 9 yıl boyunca nafaka hakkını kullanarak "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ankara'da yaşanan olayda, emekli hemşire Ayşe Ç., boşandığı eşi tarafından mahkeme tarafından belirlenen nafaka bedelini, avukatı Hasan C.'nin kendisine teslim etmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Mahkeme tarafından "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanan avukat Hasan C., 1 yıl 15 gün hapis ve 500 gün adli para cezasına çarptırıldı.
Ancak mahkeme, avukatın söz konusu parayı ödemesi, pişmanlık göstermesi ve sabıkasız olması nedenleriyle cezayı 9 ay 10 gün hapis ve 8,320 lira adli para cezasına düşürüp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Ayşe Ç., avukat Hasan C.'nin, boşanma sonrasında nafaka parasını kendisine iletmemesi üzerine suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ayşe Ç., avukatının "Biz o dosyayı kaldırmışız, unutmuşuz ve o parayı yemişiz" şeklindeki ifadeleri karşısında şaşırdıklarını ve hukuki süreç başlattıklarını ifade etti.
Ayşe Ç.'nin yeni avukatı Hüseyin Kırhan ise durumu "Böyle bir olayla hiç karşılaşmadım, çok şaşırdık" diyerek değerlendirdi. Kırhan, yaşanan durumun Ayşe Ç.'nin maddi zararının 800-900 bin TL civarında olduğunu söyleyerek mahkeme kararına itiraz ettiklerini belirtti.
Yaşanan bu olay, hukuki süreç ve güven ihlali gibi konuları içermesi açısından dikkat çekici. Olayın mahkeme süreci ve sonuçları, toplumda adalet algısı konusunda tartışmalara neden olabilir.
 
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