Vatandaşın sağlığı için dezenfekte

çalışmaları aralıksız devam ediyor

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm dünyada büyük bir tedirginliğe yol açan Korona Virüs salgınına karşın şehirdeki dezenfekte çalışmalarına taviz vermeden devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, şehrin tüm cadde ve sokaklarında, kaldırımlarında, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ortak kullanım alanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Belediye ekipleri vatandaşların sağlık ve huzuru için tedbirlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak Mimar Sinan Caddesi ve 113 Cadde başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sabunlu su ve dezenfektan ilaçları ile temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.Özel kıyafetli belediye personeli ellerine aldıkları fırçalarla cadde ve kaldırımları sabunlu su ve ilaçlarla dezenfekte ederken, arasözlerle de caddeler basınçlı su ile yıkandı.Bunun yanı sıra yine ekiplerce cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaraları da dezenfekte edilirken, çalışmalar pazaryerleri, sağlık alanları, otobüs durakları, otogar, tuvaletler, çeşmeler, kamu kurum ve kuruluşları ile pasajlarda da aralıksız sürüyor.