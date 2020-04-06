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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ 100 BİN ÖĞRENCİYLE SÜRDÜRÜYOR

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ 100 BİN ÖĞRENCİYLE SÜRDÜRÜYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 06.04.2020 17:38
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ 100 BİN ÖĞRENCİYLE SÜRDÜRÜYOR

ISPARTA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ UZAKTAN EĞİTİM METODBOX HABERİ
 
1 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 23 Mart itibarıyla Türkiye genelinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı olarak başlayan Bahçeşehir Koleji; yıllardır teknolojiye ve uzaktan eğitime yaptığı AR-GE yatırımlarının bir sonucu olan uzaktan eğitim platformu Metodbox ve online eğitimlerle 100.000’in üzerinde öğrencisinin katılımıyla uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürütüyor. Bahçeşehir Kolejinin uzaktan eğitim programını yürüttüğü yapay zekâ tabanlı uzaktan eğitim platformu Metodbox’ta; 1. sınıftan 12. sınıfa tüm sınıf düzeylerde konu anlatım videoları, tekrar testleri, testlere ilişkin soru çözüm videoları ve okul öncesi dahil olmak üzere yaş düzeyine uygun olarak animasyonlar ve videolarla desteklenen binlerce etkin içerik yer alıyor.
 
Öncü eğitim modelleriyle Türkiye’de eğitime olan katkılarını dijital eğitimde de sürdüren Bahçeşehir Koleji, bundan 5 yıl önce 60 yazılımcısıyla başlattığı yapay zeka destekli kişiye özgü dijital öğrenme platformu “Metodbox”u ilkokuldan itibaren tüm kademelerde öğrenci, öğretmen ve velilerinin kullanımına sundu.
 
Öğrenciler Metodbox ile zaman ve mekân kısıtlaması olmadan internet olan her yerden; her türlü akıllı cihaz ile eğitim öğretim hayatlarına devam ediyor, öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Böylece öğrenciler daha keyifli bir öğrenme süreci deneyimlemiş oluyor.
 
Kişiye Özgü Öğretim Yapay Zeka ile Buluştu
Metodbox; Bahçeşehir Koleji tarafından tüm seviyelerde 12 yılı aşkın süredir uygulanan Kişiye Özgü Öğrenim Modelini (KÖM) yapay zeka tabanlı altyapısıyla geleceğe taşıyor. Metodbox’un yapay zeka tabanlı altyapısıyla öğrencilerin öğrenme stilleri belirleniyor, kazanım takiplerini gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, yapay zeka ile birlikte yeni nesil dijital öğrenmeyle buluşuyor. 
 
Metodbox’ta ilkokul seviyesinde öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenim materyalleri olarak; animasyon, video, akıllı defter, sesli kitaplar ve ilkokul seviyesine uygun dijital ders içerikleri sunuluyor. Ortaokul seviyesindeyse sınav hazırlık grupları olan 7. ve 8. sınıf ile Lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine belirledikleri hedefe ulaşabilmeleri için gerekli çalışma programı sunuluyor. Ayrıca gösterdikleri performansa göre; hedeflerine olan uzaklık, yakınlık durumları yapay zekâ ile belirleniyor. Bu şekilde sistem öğrencilere yeni hedefler belirlemede yardımcı oluyor.
 
Her seviye bazında öğrencilere uygun olarak konumlandırılan farklı ulusal ve uluslararası uygulamalarla öğrencilerin hem yabancı dil konusunda hem de kodlama robotik gibi konularda gelişimlerini destekliyor.
   
Kişisel Veriler Koruma Altında
Metodbox’un altyapısı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak tasarlandı. Öğrencilerin kişisel verilerini güvence altına alan bu altyapı sayesinde onlara güvenli bir dijital öğrenme ortamı sunuluyor. Ayrıca öğrenciler, eğitim yaşamları boyunca gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarını sistemde tutarak eğitim hayatlarının sonunda çalışmalarından oluşan e-portfolyo alabiliyorlar.
 
Konuyla ilgili konuşan Isparta Kampüsü Genel Müdürü İbrahim NEMLİ Bahçeşehir Kolejinin uzaktan eğitim uygulamalarına yaptığı yatırımın öneminin dünyanın geçirdiği bu zor günlerde daha iyi anlaşıldığını söyledi. İbrahim NEMLİ sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda evinde kalmak zorunda olan 100.000’den fazla öğrencimiz aynı anda Metodbox’a girerek ders çalışıyor, öğretmenlerini dinliyor, sınav oluyorlar. Bahçeşehir Koleji olarak uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Metodbox’un alt yapısı için çalışan onlarca mühendisimize, içeriği için Türkiye’nin dört bir tarafında emek veren 15.000’e yakın eğitimcimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar çocuklarımız için çalışıyor, gece gündüz demeden platformun hem içeriğini hem yazılımını güncellemeye devam ediyorlar. Pandemi nedeniyle dünya çapında yaşanan bu zor günleri atlatacağız. Ancak bu zor günlerde bile çocuklarımızın öğrenme merakını canlı tutmak, akademik ve sosyal gelişimlerine kesintisiz devam etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Umuyorum en kısa sürede her şeyi geride bırakacak yine çocuklarımızı okullarımızda kucaklayacağız.”
 
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