ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

BERAT KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJIDIR



Af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandilini hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kandiller birlik beraberliğimizin, manevi duygularımızın arttığı özel gecelerdir. Bu geceleri iyi değerlendirmeliyiz.

Her anımızın bir servet değeri taşıdığı ömrümüzde Berat gecesi de hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından birisidir. Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı gecedir.

Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalar için af dileyeceğimiz bu önemli gecede tüm dualarımızın kabul olmasını temenni ederim. İslâm dünyasının en önemli günlerinden birisi olan Berat Kandili, aynı zamanda Ramazan ayı öncesindeki son kandil gecesidir.

Berat kurtuluş demektir. Kişinin yaşayacağı bereket, rızık, hastalık gibi her şey bu gece planlanır.

Ramazan’ın müjdecisi, Cenab-ı Hakk’ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiği Berat gecemizin hemşehrilerime, İslam âlemine ve tüm insanlığa içerisinden geçmiş olduğumuz korona virüs salgınından kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle vatandaşlarımızın sağlığını korumayı hedefleyen, muhtemel zararları önlemeye yönelik devletimizce alınan Korona Virüs kararlarının uygulanmasının da insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Bu zor günlerde toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeliyiz.

Bu düşüncelerle ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Cenabı Allah’ın bizleri Ramazan ayına sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde ulaştırmasını niyaz ediyorum.