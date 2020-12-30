Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte Eğirdir ilçesinde yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.1912 yılında hizmete giren ve uzun yıllar bölge halkına hizmet veren Eğirdir Garı’nda ve demir yolunda incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu, Eğirdir-Bozanönü güzergahını yeniden faaliyete geçirmek için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili Bölge Müdürü Sivri ile görüş alış verişinde bulundu.Ardından Eğirdir Limanı yenileme çalışmalarının yapıldığı alana geçen Vali Seymenoğlu Belediye Başkanı Gök’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçede ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle Eğirdir Belediyesince yapımına devam edilen yarı olimpik yüzme havuzu inşaat alanında da incelemede bulunan Vali Seymenoğlu projeyle ilgili bilgi aldı.Vali Seymenoğlu Eğirdir ilçesinde son olarak, yapımı planlanan yeni İlçe Jandarma Komutanlığı binasının arazisinde de incelemelerde bulunarak Kaymakam Çelik’ten ve yetkililerden bilgi aldı.Eğirdir Kaymakamlığı Eğirdir Belediyesi