Ramazan ayının güzelliklerinden olan iftar programları devam ediyor.İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve İl Özel idaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik ile Davraz’da görev yapan Jandarma personelinin de katıldığı iftar programında konuşan Vali Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezinin gelişmesi adına mesai mefhumu tanımadan görev yapan tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.Vali Seymenoğlu Davraz kayak merkezinde turizmi 12 aya çıkarma adına da çalışmaların devam edeceğini kaydetti.