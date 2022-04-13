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-Isparta’nın markası ve değeri: Eylül Minel

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E-Ticaret sitesi en kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyat politikası ile müşterilerine sunmanın yanı sıra avantajlı kampanyalar da düzenliyor. Web sitesine

üye olan herkese, her alışverişinde yüzde 10 para puan hediye ediliyor.

E-Ticaret Portalı:

Elektronik Posta:

info@eylulminel.com

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e-ticaret portalından satışa sunulan ürünler kategoriler halinde şu şekilde:

-Kişisel Bakım Ürünleri

-Cilt Bakım Ürünleri

-Kremler

-Kolonya

-Parfüm

-Hediyelik

-Ortam Kokusu

-Doğal Gülsuyu

-Tonik

-Lavanta Serisi

-Lokum

-Reçel

-Şerbet

-Diğer Gıda Ürünleri

-Eylül Minel

-Eglantine

-Gülhane

-Gülçiçek

-Royal Rose

-Gülcüm

-Rosecity

-Metin



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