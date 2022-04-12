Madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ‘Ben Olsaydım' temalı çalıştayda; Alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalıştaya, belediyeler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.Çalıştaydaki konuşmasında, ilimizde bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının Isparta Valiliği koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sürdürülmekte olduğunu belirten Vali Seymenoğlu “Bağımlılıklar dünyanın her yerinde olduğu gibi ilimiz için de büyük bir tehlike. Uyuşturucu başta aile yapısı olmak üzere bir çok sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Bu açıdan bağımlılıklarla topyekûn şekilde mücadele etmeliyiz” dedi.Ardından İl Sağlık Müdürlüğü adına Dr. Hanım Kumbul tarafından Isparta’nın uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeleri yansıtan bir sunum gerçekleştirildi.Sunum sonrasında bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin değerlendirildiği görüşmelere geçildi. Çalıştaya katılan temsilciler söz alarak görüş ve önerilerini paylaştı.