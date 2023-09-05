Vali Baruş: "Meyve Bahçelerini Doludan Korumak Mümkün"

Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen dolu yağışı nedeniyle meyve bahçelerinde oluşan zararı incelemek üzere bölgeyi ziyaret eden Vali Aydın Baruş, çiftçilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Vali Baruş, ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel ve ilçe kaymakamlarıyla birlikte Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesi, Gelendost ilçesi Yeşilköy ve Bağıllı köylerinde meydana gelen zararı yerinde gözlemledi. Bahçe sahipleriyle bir araya gelerek meyve ağaçlarındaki zararları inceleyen Vali Baruş, tarım müdürlüğü teknik ekibinden zararın tespit edilmesi için çalışma yapmalarını istedi.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada bu tür zararların önlenebilmesinin mümkün olduğunu belirterek çiftçilere tarım sigortası yaptırmalarını ve meyve bahçelerini file ile korumalarını önerdi.

Baruş, şunları söyledi: "Şu anda Gelendost ilçemize Bağıllı köyündeyiz. 2 Eylül'de yağan dolu yağışından olumsuz etkilenen köylerimizden birisi de bu köyümüz. Şu elma bahçelerine, erik bahçelerine bakıyoruz. Bu köyümüzde yaklaşık 1.000 dekarlık bir alan hasar gördü. Hasar oranı yaklaşık %50. Dolu yağışına karşı alınabilecek tedbirler var. Özellikle telli sistem uygulanan bahçelerde file sistemi fidanların üzerine gerilerek riski azaltabilir."

Vali Baruş, TARSİM sigortasının önemine vurgu yaparak, "TARSİM sigortası yaptıran bahçelerimiz oransal olarak çok düşük maalesef. İlimiz genelinde bu son dolu yağışı özellikle Eğirdir ve Gelendost ilçelerimizi olumsuz etkiledi. Çiftçimize nasıl yardımcı olabiliriz? Onun endişesi içerisindeyiz." dedi.

Vali Baruş'un açıklamaları sonrasında çiftçilere destek sağlama ve hasarın en aza indirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi. İl genelinde toplamda 7.340 dekar arazinin zarar gördüğü bilgisi verildi.

Son olarak, Bağıllı köy merkezini ziyaret eden Vali Baruş, vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini ileterek yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.