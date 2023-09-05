TKB İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN KENETLENDİ

Türk Kadınlar Birliği Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, 2023-2024 öğretim döneminde ilk, orta, lise ve üniversite olmak üzere toplam 40 öğrenciye 10 ay süre ile burs vereceklerini açıkladı. Karataş, hem öğrencilere verilecek bursa kaynak sağlamak hem de ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak amacıyla daha çok etkinlik düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Gerek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren gerekse zor durumdaki ailelere yardım da bulunan Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi Yönetimi yeni öğretim döneminde daha fazla öğrenciye burs verme kararı aldı.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere de her konuda yardımcı olan Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi Yönetimi 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de geçtiğimiz yıl olduğu gibi öğrencilere burs vermeye hazırlanıyor.

GELİR AMACIYLA ÇAY

PARTİSİ DÜZENLEDİLER

Türk Kadınlar Birliği yeni eğitim-öğretim döneminde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere toplam 40 öğrenciye burs verecek. Bunun için yeni dönemde daha fazla etkinlik yapma kararı alan Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi bu çerçevede Gökçay’daki bir kafede çay partisi etkinliği düzenlediler. Birlik Başkanı Semiramis Zehra Karataş katılımın büyük olduğu çay partisinde yaptığı konuşmada, dernek çalışmalarına ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Türk Kadınlar Birliği Şubesinin çok kıymetli destekçileri, sevgili arkadaşlarımız. 2023-2024 yılı öğretim döneminde 33 olan burs verdiğimiz öğrenci sayımızı 40’a çıkardık. Burs vereceğimiz öğrencilerimizin 7’si Tıp Fakültesi, 7’si çeşitli fakültelerin öğrencisi, 11 öğrencimiz Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi, 10 öğrencimiz ortaokul ve 5 öğrencimizde ilkokul öğrencilerimizden oluşuyor.

Eylül ayından itibaren 10 ay süre ile bu öğrencilerimizin burslarını vermeye başlayacağız. Bu nedenle her ay çeşitli etkinlikler yapacağız, inşallah hep birlikte başarılı bir dönem geçiririz. İlk etkinliğimizi de bugün burada sizlerle birlikte yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

TALEP ÇOK FAZLA

Bu yıl ekonomik koşullar nedeniyle talep çok fazla. İnsanları geri çevirmek, çocukları geri çevirmek bizleri çok üzüyor, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çok fazla etkinlik yapmak durumundayız. Herkes gönlünden ne koparsa onu veriyor, öyle bereketli bir havuz ki verdikçe çoğalıyor. Bu yıl bursların haricinde bizlere kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Derneğimizde ikinci el eşyalarımız var, onları da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz. Ayrıca kermeslerimize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimize katıldığınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.”